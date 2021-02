Cagliari. Doppia rivoluzione: out Di Francesco, c'è il nuovo D.s.

Doppia rivoluzione in casa Cagliari: dopo il k.o. subito contro il Torino, che ha allungato a 16 la striscia di partite senza vittorie degli isolani, è arrivato l'esonero per mister Di Francesco. Il tecnico ex Roma e Sassuolo, al quale era stato il prolungato il contratto dal presidente Giulini in segno di fiducia, ha pagato la striscia di 16 gare senza vittorie che relegano gli isolani al terzultimo posto della classifica a -5 dalla salvezza.

Insieme all'esonero di mister Di Francesco, la società rossoblù comunica anche il ritorno di Stefano Capozzucca nel ruolo di D.s. del club. Questi i due comunicati stampa della società:

- Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo.

A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità.

- Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato con decorrenza immediata a Stefano Capozucca l’incarico di Direttore Sportivo del Club. Il lavoro di Pierluigi Carta proseguirà all’interno della Direzione Tecnica Sportiva: a lui il compito di dirigere il coordinamento tra Club ed Area Tecnica.

Classe 1955, per Stefano Capozucca si tratta di un ritorno nell’Isola: come Direttore Sportivo del Cagliari ha centrato nella stagione 2015-16 la pronta risalita in A; l’anno successivo la squadra ha conquistato 47 punti che sono valsi una tranquilla salvezza, ottenuta matematicamente con quattro giornate di anticipo, e l’undicesimo posto finale.

Il neo DS potrà mettere nuovamente a disposizione del Club tutta la sua lunga esperienza di dirigente sportivo, il carattere e il pragmatismo che da sempre lo contraddistinguono.

Buon lavoro, Stefano.