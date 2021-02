Taranto, Laterza: "Rammarico per il pareggio contro il Picerno"

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, nel post partita contro il Picerno ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco, le sue parole: "Sono un po' rammaricato per questo pareggio, abbiamo provato a riempire un po' di più l'area ma non ci siamo riusciti. Peccato perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta, avevo la sensazione che si potesse vincere. Il risultato è giusto se andiamo a contare le occasioni, anche se abbiamo avuto un po' di supremazia in più e avremmo potuto concretizzare meglio in alcune azioni".

L'avversario era insidioso, ma la sensazione principale che ha mostrato il Taranto è stata quella di poter mettere in difficoltà il Picerno. Il Delfino ha ripreso la propria marcia verso il vertice della classifica, non proprio distante considerando le tre partite da recuperare. La compagine di Ginestra è una delle tante pretendenti alla promozione e, certamente, il pareggio contro una big del Girone H può rendere orgogliosi un gruppo che sta facendo piuttosto bene in questa stagione travagliata dalla situazione Covid.

Tuttavia, Picerno a parte, la prossima gara sarà altrettanto decisiva. L'infrasettimanale contro il Bitonto in trasferta è alle porte e non sono accettati cali di concentrazione se si vorrà guardare da vicino il punto più alto della classifica. Come ha sottolineato lo stesso Laterza, il Bitonto ha ritrovato fiducia e coraggio con il cambio di allenatore e, dunque, venderà cara la pelle tra le mura amiche.