Pro Vercelli-Olbia 0-0, si ferma la corsa della Pro

Finisce zero a zero come all’andata la sfida tra Pro Vercelli ed Olbia, un punto che ovviamente accontenta maggiormente i sardi mentre la Pro vede interrompersi la rincorsa al primo posto in un turno che ha visto le vittorie sia di Como che di Renate.

La cronaca Meglio l’Olbia nelle prime fasi di match, i sardi collezionano due corner e sono costantemente nella metà campo della Pro, al 24’ Awua non inquadra la porta, al 26’ Emmanuello impegna Tornaghi che respinge con i pugni. Al 37’ ancora Emmanuello ma stavolta il centrocampista calcia fuori, al 39’ il diagonale di Costantino va a lato, la prima frazione termina zero a zero.

Partono ancora forte i sardi, Saro è bravissimo a salvare su Udoh al 53’, sul corner successivo Altare spreca un’importante palla gol; Modesto si gioca le carte Comi, Gatto e Nielsen, al 59’ Emmanuello dalla distanza, in due tempi Tornaghi, al 68’ Nielsen non inquadra la porta, ci si aspetta un finale arrembante dei padroni di casa ma da una parte e dall’altra non ci sono occasioni per portare a casa l’intera posta in palio e il match termina zero a zero.