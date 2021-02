Modesto: “A volte poco lucidi ma abbiamo dato tutto”

C’è un po' di delusione in casa Pro Vercelli per il pareggio maturato contro l’Olbia, dopo i successi contro Grosseto e Juventus U23 altri tre punti avrebbero lanciato definitivamente la Pro nella lotta per il primo posto con Como e Renate. Commenta il match del “Piola” il tecnico delle bianche casacche Francesco Modesto: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo, è stato un match molto combattuto; ci è mancata a volte lucidità ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi, è la terza partita della settimana e fino al novantesimo abbiamo provato a vincerla. Sei partite senza prendere reti è un dato statistico importante e conferma la crescita della squadra, spiace perché fare nove punti in una settimana sarebbe stato un gran risultato.

Sono soddisfatto, Parodi all’esordio ha fatto una gran gara, vuol dire che anche i nuovi arrivati hanno la mentalità giusta; in questo girone di ritorno tutti hanno bisogno di punti, con la Giana sarà un altro match difficile, dovremo avere la giusta mentalità ed essere molto concentrati. I ragazzi hanno dato tutto per superare l’Olbia, lo ribadisco”.