Imperia-Borgosesia 3-1, una buona prestazione non basta ai granata

Nona sconfitta consecutiva in terra ligure per il Borgosesia che nonostante una buona partita perde tre a uno ad Imperia contro una delle formazioni più in forma del campionato; il doppio svantaggio della prima mezzora non manda k.o. i granata che accorciano con Bramante e sfiorano più volte il pareggio, Cassata chiude sul definitivo tre a uno.

La cronaca Tante novità nel Borgosesia dopo gli arrivi della scorsa settimana ma i granata vanno subito in svantaggio per una sfortunata autorete di Cortinovis su cross di Donaggio, al 10’ locali vicino al raddoppio con una traversa di Gnecchi, si vedono i granata al 18’ con un tiro centrale di Bramante, lo stesso Bramante al 20’ impegna Dani in corner; alla mezzora l’Imperia raddoppia su rigore concesso per un fallo di Bajic su Capra, lo stesso Capra al 38’ va vicino al tris, prima dell’intervallo il Borgosesia accorcia le distanze con il solito Bramante su assist di Areco.

Ospiti vicino al pari al 57’ quando Rivi da buona posizione manca il tap-in vincente, anche Bramante ed Areco sfiorano il due a due ma al 32’ della ripresa il tris di Cassata chiude il match.