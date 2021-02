Serie D/F: cinque i calciatori fermati. Litterio salta il Campobasso

Sono cinque i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo le gare dello scorso fine settimana. Salteranno tutti le gare di domani quando è previsto il turno infrasettimanale.

Queste le decisioni:

GARE DEL 20/ 2/2021

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ZONA SAMUELE (RIETI S.R.L.)

DIARRA BOUBACAR (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

OBODO KENNETH OGOCHUK (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SAGLIETTI ANDREA (RIETI S.R.L.)

FERMO MARCO (VASTESE CALCIO 1902)

GARE DEL 21/ 2/2021

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LIGUORI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LITTERIO PIERGIULIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

RAVANELLI MATTIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRENCI LEONARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GNALDI MATTEO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

ESPOSITO VITTORIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PAGLIARI GIORGIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ZIRA LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

BREGASI LORENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

NATALE VITTORIO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

DI CAIRANO DAVIDE (CYNTHIALBALONGA)

GAGLIARDINI ALEX (CYNTHIALBALONGA)

ABREU SANTOS JOSE LEONARDO (FOOTBALL CLUB MATESE)

RAUCCI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

EMILI LORENZO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

OGGIANO FABIO (CYNTHIALBALONGA)

PETRUCCELLI ALESSANDRO (CYNTHIALBALONGA)

GALIANO WALTER (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BORDI WILLIAM (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

MARIANELLI ALESSANDRO (ATLETICO TERME FIUGGI)

TURZO GUERINO (ATLETICO TERME FIUGGI)

PALOMBO MATTIA (FOOTBALL CLUB MATESE)

MISIN ALEX (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GALLI ENRICO (REAL GIULIANOVA)