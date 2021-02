Taranto, Caccetta è il nuovo portiere rossoblù

Operazione sul mercato da parte del direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, che chiude definitivamente per il cartellino di Tiziano Caccetta. Il portiere classe 2001 arriva dal Fasano e sarà a disposizione già per il prossimo turno. Giuseppe Laterza, dunque, avrà un altro innesto di qualità nel suo scacchiere, per ovviare alla lunga assenza di Sposito. Vedremo se ci sarà staffetta tra il nuovo acquisto e Ciezkowski, chiamato a sostituire l'estremo difensore rossoblù, nelle scorse gare.