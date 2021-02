Lavello-Team Altamura rinviata a data da destinarsi per Covid-19

E’ ufficiale il rinvio del match Lavello-Team Altamura a data da destinarsi. Ecco il comunicato ufficiale: ”Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesto inoltrata dalla società Team Altamura, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dalla Asl competente, e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni, emergenza COVID-19 per cause di forza maggiore la gara Lavello-Team Altamura, 2a giornata di ritorno del campionato di Serie D in programma mercoledì 24 febbraio 2021, è rinviata a data da destinarsi”.