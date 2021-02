Punto Serie C, Vincono Como e Renate

Poche sorprese nella ventiseiesima giornata del girone A di Serie C che vede le vittorie delle prime due in classifica, il Como batte due a uno tra le mura amiche la Giana Erminio, un gol di Galuppini decide Livorno-Renate ridando il successo agli ospiti che mancava da oltre un mese; importante per la lotta al vertice il mezzo scivolone della Pro Vercelli in casa contro l’Olbia, lo zero a zero (stesso risultato dell’andata) fa scendere le quotazioni della formazione di Modesto che scivola a meno otto.

Quarto il sempre più sorprendente Lecco, Sala decide la partita di Piacenza per la terza vittoria nelle ultime quattro; ben cinque i pareggi di questo turno, finiscono a reti bianche oltre a Pro Vercelli-Olbia anche Albinoleffe-Grosseto e Pontedera-Alessandria, più spettacolare Pro Sesto-Pistoiese con i toscani che in extremis raggiungono il due a due.

Importantissimo successo del Novara a Carrara, gli azzurri in rimonta vincono su un campo tradizionalmente ostico e allontanano soprattutto le ultime tre, di Zunno e Corsinelli i gol che rendono vano il momentaneo vantaggio di Caccavallo; sorpresa a Busto Arsizio, blitz della Pergolettese che rifila due reti alla miglior difesa del campionato, occasione persa per i bustocchi che scendono al quinto posto.

Nell’ultimo incontro di giornata pareggio uno a uno tra Juventus U23 e Lucchese.

Risultati e classifiche di giornata