Serie D girone A, Gozzano è la fuga decisiva?

Ventunesima giornata di chiara marca novarese nel girone A di Serie D, il Gozzano vince in anticipo due a zero in casa del Vado e si gusta da spettatore il k.o. del Bra in casa della Caronnese sempre per due a zero, una sconfitta che porta a sei il vantaggio di Allegretti e compagni sulle seconde perché con il Bra c’è la strepitosa Castellanzese, i lombardi passano tre a due in casa del fanalino di coda Fossano e continuano il loro cammino nel 2021 fatto quasi esclusivamente di vittorie.

Solo un pareggio in questo turno quello tra Pontdonnaz e Varese, i valdostani rimontano due reti una delle quali segnata da Ebagua al ritorno in biancorosso; non conosce sosta la crisi del Borgosesia che perde senza demeritare tre a uno ad Imperia, male anche il Chieri che torna da Legnano con zero punti frutto del 3 a 2 dei pimpanti lombardi.

Turno positivo per le liguri, la Sanremese batte in casa due a uno l’Arconatese, stessa sorte per il Sestri Levante con il Derthona mentre esce con le ossa rotte la Lavagnese dalla trasferta di Casale, nerostellati in recupero con un tre a zero che li porta a quota 24.

Nell’ultimo incontro di giornata la Folgore Caratese supera il Saluzzo 4 a 1.

Risultati e classifica di giornata