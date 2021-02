Campobasso ad Agnone: vietato distrarsi

Si gioca nel pomeriggio, al Civitelle di Agnone, con inizio alle ore 14:30 il derby tra l’Olympia Agnonese e il Campobasso. È la classica partita in cui è vietato distrarsi. I rossoblù fanno visita al fanalino di coda della classifica, con la consapevolezza di dover giocare al massimo per conservare i punti che li separano dalle dirette inseguitrici in attesa dei recuperi.

Il successo è sicuramente alla portata di Bontà e compagni, a condizione che scendano in campo con la giusta concentrazione, con la stessa fame dimostrata finora, non commettendo l'errore di sottovalutare l'avversario come successo sette giorni fa a Tolentino.

Cudini avrà sicuramente messo in guardia i suoi ragazzi.

Questa per l’Olympia è probabilmente l’ultima possibilità per risollevarsi e dare una svolta a una stagione iniziata male e proseguita peggio. L’arrivo dei nuovi vertici societari e l’ennesimo avvicendamento alla guida tecnica potrebbero dare nuovi stimoli ai granata.

Sarà un’Olympia diversa nel modulo e negli uomini? Non lo sappiamo, scuramente i rossoblù troveranno una squadra che non avendo niente da perdere ma tutto da guadagnare, darà fondo a tutte le proprie energie mentali e fisiche per cercare l’impresa.

Scontata la squalifica, Menna torna a disposizione di Cudini e con molta probabilità si riprenderà il posto al centro della difesa con Sbardella a dargli spazio. Probabile qualche variante negli undici di partenza in modo da far respirare chi finora ha giocato di più. In quest’ottica, Ladu potrebbe prendere il posto di Brenci, in diffida e Tenkorang quello di Bontà. Cudini potrebbe anche riproporre Zammarchi al posto di Vitali, con il conseguente avvicendamento tra i pali tra Piga e Raccichini.

Nei granata è possibile qualche variante rispetto alla formazione di partenza di domenica scorsa. Certa l’assenza di Litterio, fermato dal giudice sportivo.

A dirigere la gara è stato designato il sig. Lorenzo Maccarini di Arezzo che nell’occasione sarà assistito dai sigg. Cristiano Pelosi di Ercolano e Marco Colaianni di Bari

Le probabili formazioni:

OLYMPIA AGNONESE: Landi (Caputo), Vespa, Di Stasio, Buono, Nikolopulos, Padovani G., Del Gaudio, Carnevale, Haberkon, Bottalico, D’Ercole. A disp.: Caputo (Landi), De Carolis, Di Ciocco, Galiano, Di Lollo, Barbato, Grazioso, Amouzou, Milone. All.: Fusaro

CAMPOBASSO: Raccichini (Piga), Fabriani, Vanzan, Brenci (Ladu), Menna, Dalmazzi, Bontà (Tenkorang), Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali, Zammarchi). A disp.: Piga (Raccichini), Martino, Sbardella, Tenkorang (Bontà), Ladu (Brenci), Zammarchi (Vitali), De Biase, Di Domenicantonio, Rossetti. All. Cudini

Sarà possibile seguire la diretta a questo link: https://campobasso.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/olympia-agnonese-citta-di-campobasso/360763.html

Foto: S.S. Campobasso Calcio