Cavese-Potenza verso il rinvio 21 positivi nella squadra campana

La Cavese è in pieno focolaio Covid. Difatti da giovedì scorso ad oggi sono 21 i positivi ufficiali della società campana: 13 calciatori, 4 componenti dello staff tecnico e 4 dirigenti. Sulla partita in programma sabato contro il Potenza non ci sono ancora notizie ufficiali. La segreteria del club è in contatto con le autorità sanitarie e sportive, ma sembra scontato un rinvio del match. L'ufficialità, presumibilmente, nel pomeriggio.