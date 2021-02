Paganese-Catania: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali per il recupero del girone C di Serie C tra Paganese e Catania:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu, Bramati, Zanini, Squillace; Guadagni, Raffini.A disp. di Di Napoli: Fasan, Campani, Cigagna, Esposito, Perazzolo, Mattia, Antezza, Bonavolontà, Gaeta, Scarpa, Curci.

CATANIA (3-4-3): Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini, Rosaia, Welbeck, Pinto; Russotto, Sarao, Golfo.A disp. di Raffaele: Santurro, Sales, Giosa, Calapai, Izco, Maldonado, Manneh, Di Piazza, Reginaldo, Vrikkis.