Pari e rimpianti per il Santa Maria: reti inviolate con il Rotonda

Pareggio in casa del Rotonda per la Polisportiva Santa Maria al termine di una gara in cui i cilentani avrebbero meritato decisamente qualcosa in più.

Finisce, infatti, 0 a 0 tra le recriminazioni dei giallorossi per almeno tre occasioni da rete nitidissime e un calcio di rigore negato nel primo tempo dal direttore di gara. Nonostante le assenze, tra infortuni e squalifiche, la squadra di mister Esposito non sfigura affatto al cospetto di un Rotonda che sta attraversando un buon momento in campionato.

Giallorossi pericolosi al 4’ con Tompte, fermato in area di rigore in maniera sospetta dai calciatori in maglia verde. I cilentani ci riprovano un minuto dopo con Bozzaotre, respinge con i guantoni Polizzi. La formazione di mister Esposito è propositiva, dal suo canto il Rotonda non riesce a sfondare dalle parti di Romanelli e compagni. Il primo acuto lo firma Camacho al 28’ con un tiro dal limite, Grieco si distende e smanaccia la sfera.

Al 30’ la formazione giallorossa grida a gran voce un calcio di rigore perché un calciatore lucano frana letteralmente su Tompte, per Caruso di Viterbo è tutto regolare. Nel finale del primo tempo, brutto colpo per Simonetti, gara ferma per alcuni minuti. Il capitano terminerà la gara con una vistosa fasciatura alla testa. Proprio allo scadere, poi, slalom di Coulibaly, per la Polisportiva, e miracolo di Polizzi.

Nella ripresa, il copione non cambia, sono gli ospiti a fare la partita. Al 4’ discesa di Konios e conclusione imprecisa per l’esterno greco. Quattro minuti dopo nitidissima palla gol per Tompte, servito da Bozzaotre, e diagonale fuori di un soffio. Al 21’, poi, tentativo alto sopra la traversa per Bozzaotre. Il Rotonda si fa vedere con un calcio piazzato di Ferreira, smanacciato in corner da Grieco. Poco prima della mezz’ora, un’altra palla gol per la Polisportiva con Tompte che elude l’intervento di Polizzi e da posizione non riesce a spingere il pallone in rete.

Nel finale del match, non succede nulla di particolare. Il Rotonda si affida ai calci lunghi, ma la difesa giallorossa respinge con ordine. Al 49’, c’è tempo anche per un’occasione con Giovanni Romano, ma il suo colpo di testa è alto. Un punto importante per i giallorossi che, dopo due sconfitte consecutive, tornano a sorridere.

IL TABELLINO

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Giordano (29’ st Calaiò), De Santis, Sanzone (1’ st Tourè); Saverio, Coulibaly D. (1’ st Fricano), Boscaglia, Camacho, Valenti; Ferreira (27’ st Diop), Adeyemo (13’ st Goretta). A disp.: Kapustinis, Guida, Santamaria, Tuninetti. All. Boncore.

POLISPORTIVA SANTA MARIA (3-4-3): Grieco; Chiariello, Romanelli, De Gregorio; Bozzaotre, Coulibaly K., Simonetti, Konios; Tompte (29’ st Maggio), Tandara (46’ st Romano G.), Ragosta. A disp.: Polverino, Paragano, Della Torre, Citro, Lambiase, Strumbo, Caponigro. All. Esposito

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (De Chirico-Massari)

Note: campo sintetico, giornata soleggiata. Ammoniti: Ferreira, Goretta, Fricano, Coulibaly K., Maggio. Angoli: 5 a 2. Recupero: 4’ pt e 6’ st.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE