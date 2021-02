Serie D, pareggia solo il Rotonda Sconfitte per Picerno e Francavilla

Turno infrasettimanale da dimenticare per le lucane di serie D. Con il Lavello costretto allo stop forzato per la gara rinviata contro il Team Altamura, l'unica squadra ad aver colto un punto è il Rotonda nel raggruppamento I. La squadra pollinea riesce ad impattare al Di Sanzo a reti inviolate bloccando la corsa verso i play-off del Santa Maria Cilento. Nel girone H perdono invece il Picerno e il Francavilla. Clamoroso sicuramente è il ko dei melandrini che anche a San Gregorio Magno confermano i numeri negativi interni e cedono il passo al Nardò con l'acuto di Romeo. Scivola in zona play-out la compagine sinnica (Navas e Nolè) battuto a Castelluccio Inferiore dal Molfetta (Lacarra, Dubaz e Lavopa).