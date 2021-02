Nocerina e Savoia impattano sullo 0 a 0

Termina con un pareggio il derby campano tra Savoia e Nocerina: 0-0 il risultato finale al "Novi" di Angri

La cronaca - Al 4’ prima occasione per i padroni di casa ma il tiro di Vecchione si spegne alto. Al tredicesimo prima offensiva dei Bianchi: ottimo scambio Scalzone-Sorrentino, tiro dalla distanza del numero 58 che non centra per poco il bersaglio grosso. A 15’ Nocerina vicino al vantaggio. De Iulis trova in area Diakite il il colpo di testa dell’attaccante sbatte sul palo. Dieci minuti più tardi ancora il Savoia: punizione di Sorrentino, palla deviata di poco fuori. Al 34’ il tiro dalla distanza di Fornito è facile preda di Volzone. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

Inizia la ripresa. Al 6’ occasione per Nocerina con De Iulis che da distanza ravvicinata trova davanti a sè un super Esposito M. che evita il vantaggio dei padroni di casa. Ancora rossoneri in attacco al 13’ con Katseris che colpisce di testa, la palla si spegne di poco sul fondo. Al 20’ ci provano i Bianchi con un tiro debole di D’Ancora. Al 23’ angolo dei padroni di casa, il colpo di testa di Donida si stampa sulla traversa. Al 28’ punizione di Letizia, bravo Volzone. Un minuto più tardi ancora Letizia che trova D’Ancora il centrocampista cerca in area Scalzone, il tiro del numero 58 impegna Volzone che nega la rete ai Bianchi. Fase combattuta della gara. Finisce la partita 0-0 tra Nocerina e Savoia

TABELLINO

Nocerina: Volzone, Vecchione, Morero, Inpagliazzo (37’st Rizzo), De Iulis, Dammaco (30’st Sandomenico), Diakite (39’st Manoni), Donida, Katseris, Cuomo, Donnarumma. A disposizione: Cappa, Improta, Petito, Fois, Garofalo, Saporito. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Savoia: Esposito M., D’Ancora, Poziello, Fornito (4’st Tarascio), Caiazzo (9’st Correnti), De Rosa, Sorrentino (16’st Letizia), Manca, Scalzone, Stallone, Kyeremateng (14’st Depetris). A disposizione: Mancino, Nespoli, Riccio, Caso Naturale, Esposito Gennaro. Allenatore: Mauro Chianese.

Ammoniti: 22’pt Fornito (S); 26’pt Morero (N); 27’st Impagliazzo (N); 35’st Kouadio (S);

Recupero: 1’pt; 4’st.