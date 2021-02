Benevento. Schiattarella: "Sbagliato pensare ad un Napoli in crisi"

Intervenuto a Radio CRC, Pasquale Schiattarella, regista del Benevento, ha parlato del derby di domenica contro il Napoli che per lui, napoletano, non sarà una partita come le altre. Queste le sue parole:

"Non credo alla crisi del Napoli e domenica ci sarà da tenere alta l'attenzione. Hanno una rosa che può risolvere la partita in ogni momento. Pensare ad una squadra in difficoltà sarebbe un errore. Siamo, però, coscienti della possibilità di poter portare a casa punti utili per la salvezza.

Contro la Roma, nonostante l'inferiorità numerica, ci siamo fatti valere. Il pianto di Foulon al termine della partita dimostrano la compattezza del gruppo e l'unità di intenti per raggiungere la salvezza. Inzaghi è un martello ed insieme al D.s. Foggia ci spronano a dare sempre il massimo per mantenere la Serie A.

Lapadula fa la differenza anche se non segna e non lo cambierei con nessuno. Gaich? E' un calciatore interessante e potrà darci una grande mano.

Ai tifosi del Napoli dico di sostenere la squadra perché in momenti delicati come quello che stanno vivendo le critiche fanno solo danni".