Taranto, il vice Lentini: "Facciamo tesoro degli errori commessi"

Giuseppe Lentini, vice allenatore del Taranto, ha commentato la sconfitta al Città degli Ulivi di Bitonto contro i neroverdi. Il rammarico è la manifestazione principale dalle parole del vice Laterza, quest'ultimo squalificato e di conseguenza assente in panchina. Lentini ha sottolineato: "C'è sicuramente tanto rammarico, abbiamo preso goal sull'unico tiro in porta di partita", aggiungendo "abbiamo provato in tutti i modi di riprenderla inserendo un altro attaccante e alzando i due esterni ma la palla non voleva proprio entrare".

Infine, l'auspicio è che dagli errori si possa imparare a non ripeterli, senza fare drammi. "Facciamo tesoro degli errori e di ciò che potevamo far meglio" sono state le parole del vice allenatore. La partita è stata vinta dal Bitonto, cinico sotto porta mentre i rossoblù escono a testa alta, con tanti rimpianti. Adesso, il prossimo impegno sarà allo stadio Erasmo Iacovone contro la Puteolana e l'imperativo sarà solamente uno: vincere.