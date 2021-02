Borgosesia-Vado 1-2, eccellenza vicina per i granata

Era una sorta di ultima spiaggia il match contro il Vado per il Borgosesia e la sconfitta per due a uno porta i granata sempre più vicini alla retrocessione; decimo stop di fila per Bramante e compagni, una serie nera che sembra allungarsi all'infinito.

La cronaca Prima occasione per il Vado con Vignali, para Barlocco, risponde il Borgosesia con Sapone che calcia sull'esterno della rete. Poche emozioni fino al 41' quando il Vado passa in vantaggio con Sacca il cui tiro deviato batte Barlocco.

Dopo la pausa Matera va vicino al pareggio ma sono gli ospiti a trovare ancora il gol con Gulli con un tiro dal limite dell'area; la sfida si riapre subito con il gol dell'indomito Bramante con un tiro dalla distanza. Vado vicino al tris al 22' con Bacigalupo e Vignali, Barlocco salva la sua porta; al 31' diagonale a lato di Bramante, il fantasista ci riprova poco dopo ma Luppi para e il Vado può festeggiare un successo importantissimo.