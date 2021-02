San Luca, Cozza contro l'arbitro: "Ha rovinato la partita"

E' un Ciccio Cozza infuriato contro la direzione arbitrale della gara sul campo della Gelbison. Il tecnico del San Luca ha commentato così il ko dei suoi:

"E' la quarta gara di fila che la terna rovina una partita, ci stanno mettendo in grossa difficoltà. Abbiamo avuto sei ammoniti dopo mezz'ora, per falli non certamente stratosferici. Il gol del 2-1 è nato da un fallo a nostro favore e c'era un fallo di mano netto dei nostri avversari. La mia espulsione? Stavo parlato con i miei calciatori, sono davvero deluso".

Sulla gara sottolinea: "Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, la Gelbison ha dimostrato di essere una grande squadra, ma anche noi abbiamo cercato di vincere la partita".