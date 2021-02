Cavese-Potenza rinviata a data da destinarsi - UFFICIALE

La Lega Italiana Calcio Professionistico,preso atto

- dell’istanza documentale presentata in data 24.02.2021 dalla società Cavese;

- delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria – U.O.S.D. 60/63 –A.S.L. di Salerno, pervenuta in data 24.02.2021, emanate per “motivi di sanità pubblica in considerazione del numero notevole di casi positivi riscontrati sino ad oggi”.

in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Cavese-Potenza, in programma sabato 27 febbraio 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, venga rinviata a data da destinarsi.