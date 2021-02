Taranto, ufficiale l'acquisto di Leandro Versienti

Il Taranto attraverso una nota ufficiale ha annunciato l'acquisto di Leandro Versienti. Il difensore salentino è un classe 96' che giunge direttamente dal Casarano, squadra in lotta per la promozione, militante nel Girone H di Serie D. In precedenza, Versienti ha vestito anche la maglia del Nardò. Un nuovo tassello, dunque, si aggiunge alla rosa a disposizione di Giuseppe Laterza. Il calciatore ha firmato questa mattina ed è pronto a debuttare già dalla prossima gara interna contro la Puteolana.