Salernitana, Castori: "Reggiana in forma, servirà gara di intensità"

“Domani scenderà in campo la migliore squadra possibile per ottenere un risultato positivo. Affrontiamo una squadra in gran forma, che si è rafforzata con il mercato di gennaio innalzando il proprio tasso qualitativo. Siamo consapevoli che sarà una gara difficile ma siamo concentrati per fare la nostra partita”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Reggiana – Salernitana.

Il mister ha quindi concluso: “I risultati positivi danno alla squadra forza e consapevolezza. I ragazzi si allenano molto bene durante la settimana per cercare di fare il massimo durante la partita. La squadra sta bene, servirà una gara ad alta intensità e ritmo. La vera gioia per la vittoria di Ascoli l’abbiamo avuta quando Dziczek è tornato tra noi. Siamo felici che stia bene, è stato un grande sollievo”.