Benevento. Gaich: "Inzaghi non sbaglia mai sugli attaccanti"

Adolfo Gaich è già integrato nel gruppo Benevento, nonostante si sia aggregato da poco, ed è rimasto colpito dall'ambiente e da mister Inzaghi. La nuova punta giallorossa è stata intervistata da TyC Sports, canale televisivo argentino; queste le sue parole:

"A Benevento è tutto da 10: la città, i compagni, la società ed il mister. Inzaghi? Mi ha detto che potrebbe sbagliarsi su qualsiasi altro ruolo ma mai su un attaccante. Cosa mi chiede? Tanta determinazione. Al CSKA Mosca non avevo tanto spazio e io voglio giocare, per questo sono qui. Sono a disposizione e voglio fare bene. Ronaldo e Ibrahimovic? Sono calciatori da ammirare e li stimo molto: spero di poter scambiare la maglia con loro in futuro".