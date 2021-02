Serie D/F: squalificati in quattro. Niente Campobasso per Giampaolo

Il giudice sportivo avv. Merone ha squalificato, tutti per un turno, quattro calciatori dopo le gare di mercoledì. Si tratta di Cuccu (Montegiorgio Calcio A.R.L), Esposito Cristian (Rieti S.R.L.), Tiraferri (Rieti S.R.L.) e Giampaolo (Castelfidardo) che salterà la sfida alla capolista Campobasso sua ex squadra.

Queste le decisioni del giudice sportivo:

GARE DEL 24/ 2/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RECANATESE A.S.D. - TOLENTINO 1919

Il Giudice Sportivo, Rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa al 33º del primo tempo per un infortunio occorso all'Arbitro, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza al fine della programmazione della restante parte di gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

EPIFANI MASSIMO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

DI GIACOMI GIANLUCA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

TRIDICI CLAUDIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

GIAMPAOLO DANIEL (CASTELFIDARDO)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ESPOSITO CRISTIAN (RIETI S.R.L.)

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

FABRIANI CRISTIAN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ALIFFI EMANUELE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

RAFFAELI FILIPPO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CASSESE LUCA (FOOTBALL CLUB MATESE)

RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

CANCELLI NICOLO' (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SHIBA KLEJVIS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MINCHILLO CHRISTIAN (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CASO PATRIZIO (REAL GIULIANOVA)

MARIANI GIACOMO (REAL GIULIANOVA)

MARTINIELLO ANTONIO (VASTESE CALCIO 1902)

PACCIARDI FEDERICO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

LAPENNA RICCARDO (APRILIA RACING CLUB SRL)

PIERDOMENICO PAOLO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

TORNATORE DIEGO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ROSSETTI MATTIA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MANDOLESI CHRISTIAN (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BOTTALICO ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SOSA FRANCO TOMAS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TOMMASONE VINCENZO (RIETI S.R.L.)