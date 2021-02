Bari: Cianci e Minelli tornano in gruppo. LDL presente all'allenamento

Si avvicina l'atteso derby pugliese tra Bari e Foggia. I biancorossi hanno effettuato una seduta mattutina: importanti i rientri in gruppo di Cianci e Minelli.

Questo il report ufficiale: "Una seduta, quella di questa mattina, iniziata in sala video e proseguita in campo: riscaldamento a secco abbinato a mobilità articolare seguiti da esercitazioni tattiche dedicate per reparto e, a chiudere, lavoro specifico sulle conclusioni a rete. Si sono allenati regolarmente con i compagni anche Pietro Cianci e Alessandro Minelli; lavoro atletico dedicato ad intensità crescente per Cristian Andreoni; aggregati i giovani della formazione 'Berretti' Colaci, Dargenio, Daugenti, Mercurio, Pinto e Rutigliano Ferrante. Presente a bordo campo il presidente Luigi De Laurentiis che, al termine della seduta, si è intrattenuto con mister Carrera e il suo staff. Per domani è in programma la rifinitura pre gara".