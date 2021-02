La vittoria non basta, Napoli eliminato dal Granada

Non è bastata la vittoria nella gara di ritorno con il risultato di 2-1: il Napoli è stato eliminato dal Granada in virtù del 2-0 nel match di andata per gli spagnoli.

È già terminata, dunque, l'avventura europea della squadra di Gattuso, fuori ai Sedicesimi di finale. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa, è la seconda batosta per il Napoli in stagione che ora dovrà concentrare tutti i suoi sforzi in campionato nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli-Granada 2-1

Marcatori: 3′ Zielinski, 25′ Montoro, 58′ Ruiz

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Maksimovic (46′ Ghoulam), Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Ruiz, Bakayoko, Elmas (59′ Mertens); Zielinski; Politano, Insigne. All.: Gattuso.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez (55′ Herrera), Duarte, Neva (46′ Nehuen); Montoro (83′ Vallejo), Eteki; Puertas, Gonalons (46’p.t. Diaz), Kenedy; Molina (83′ Soldado). All.: Martinez.