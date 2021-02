Taranto, ufficiale l'arrivo di Gennaro Zagari

Il direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, ha ufficializzato il secondo acquisto di giornata dopo Leandro Versienti. Infatti, il club rossoblù attraverso una nota ufficiale ha comunicato l'acquisto di Gennaro Zagari. Quest'ultimo, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia per poi passare nel 2018 nelle file del Napoli, ha indossato la casacca del Benevento sino a questa stagione in corso. Il classe 2001, originario di Napoli, arriva a titolo nel club ionico. Dunque, ennesimo innesto per Giuseppe Laterza.