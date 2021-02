Serie D, vincono le prime cinque della classifica

Infrasettimanale senza troppi sussulti nel girone A di Serie D soprattutto per quanto riguarda la lotta per la promozione, il Gozzano con una doppietta di Allegretti e un gol di Sylla supera il Legnano mantenendo sei lunghezze sul Bra che regola senza troppi patemi il Fossano e sulla Castellanzese che batte due a uno la Sanremese.

Nessuno pareggio in questo ventiduesimo turno che vede cinque vittorie esterne, pesantissima quella del Vado a Borgosesia, i liguri si concedono qualche chance di recupero mentre per i granata si fa durissima anche se nonostante la decima sconfitta di fila la società è attivissima sul mercato; belle vittorie per l’Imperia che passa uno a zero a Varese (Gnecchi) e del Sestri Levante due a uno a Chieri. Stupisce soprattutto per le proporzioni il 4 a 0 del Pontdonnaz contro la Caronnese nel big match di giornata, gli ospiti arrivavano da quattro successi di fila; in chiave salvezza tre punti d’oro per l’Arconatese a Lavagna, decimo posto per i lombardi a lungo nelle ultime posizioni di classifica lo scorso autunno.

Negli ultimi due incontri di giornata il Saluzzo supera di misura il Casale e la Folgore Caratese vince due a uno a Tortona.

Risultati e classifica di giornata