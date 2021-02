Serie D - Girone F: le designazioni arbitrali della ventesima giornata

Diramate le designazioni arbitrali della 20ª giornata in programma domenica 28 febbraio. Per le note vicende legate al covid, non si giocherà Vastogirardi-Pineto, rinviata a data da destinarsi.

Programma e arbitri:

CASTELNUOVO VOMANO - APRILIA RACING CLUB

Francesco D'Eusanio di Faenza

Simone Conte di Napoli

Alessandro Marchese di Napoli

CITTA’ DI CAMPOBASSO - CASTELFIDARDO

Giuseppe Rispoli di Locri

Gianluca Scardovi di Imola

Emanuele Fumarulo di Barletta

CYNTHIALBALONGA - CALCIO PORTO S. ELPIDIO

Gabriele Caggiari di Cagliari

Alessandro Anedda di Cagliari

Valeria Spizuoco di Cagliari

FOOTBALL CLUB MATESE - MONTEGIORGIO CALCIO

Giuseppe Costa di Catanzaro

Andrea Romagnoli di Albano Laziale

Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido

RECANATESE - REAL GIULIANOVA

Alessandro Negrelli di Finale Emilia

Erik Iemmi di Ravenna

Claudiu Fecheta di Faenza

S. NICOLO' NOTARESCO - OLYMPIA AGNONESE

Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

Tommaso Tagliafierro di Caserta

Alessio D'Anna di Caserta

TOLENTINO 1919 - RIETI

Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Tommaso Mambelli di Cesena

Stefano Girgenti di Ferrara

VASTESE CALCIO 1902 - ATLETICO TERME FIUGGI

Riccardo Gagliardini di Macerata

Antonio Alessandrino di Bari

Francesco Facchini di Bologna

VASTOGIRARDI - PINETO (Rinviata)

La 20ª giorrnata

Foto: Sanremese Calcio