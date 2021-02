L'Afragolese 1944, comunica a tutti i tifosi ed agli organi d'informazione, che la Lega Nazionale Dilettanti, ha accolto la richiesta della ASD Cassino Calcio 1924 di rinviare la partita Cassino-Afragolese, valevole per la 20' giornata del girone G del campionato di serie D ed in programma la prossima Domenica, in quanto sono risultati positivi al tampone Covid-19 alcuni calciatori della formazione laziale. La partita è rinviata a data da destinarsi.