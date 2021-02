Taranto, Acquadro ceduto all'A.C.R Messina

Il Taranto comunica attraverso una nota ufficiale, la cessione di Alberto Acquadro all'A.C.R Messina. Il 24enne ha collezionato12 presenza e una rete nel match contro il Brindisi con la maglia rossoblù. Acquadro si presenta come un calciatore d'esperienza nella quarta serie, vincendola con la divisa del Venezia e, l'anno successivo, ha conquistato la C sempre con la casacca dei Lagunari. La società ionica ringrazia il calciatore, augurandogli il meglio per la sua carriera.