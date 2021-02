Serie A. Le partite della 24a giornata: dove vederle in tv e streaming

La 24a giornata di Serie A comincerà domani pomeriggio alle ore 15 con Spezia-Parma, dopo il rinvio di Torino-Sassuolo, in programma inizialmente per questa sera ma rinviata al 17 marzo causa focolaio covid nel club granata. Questo il programma della giornata e i canali dove vedere le gare in tv e streaming:

Sabato 27 febbraio 2021

ore 15.00 - Spezia-Parma (Sky)

ore 18.00 - Bologna-Lazio (Sky)

ore 20.45 - Verona-Juventus (DAZN)

Domenica 28 febbraio 2021

ore 12.30 - Sampdoria-Atalanta (DAZN)

ore 15.00 - Crotone-Cagliari (DAZN)

ore 15.00 - Inter-Genoa (Sky)

ore 15.00 - Udinese-Fiorentina (Sky)

ore 18.00 - Napoli-Benevento (Sky)

ore 20.45 - Roma-Milan (Sky)

Mercoledì 17 marzo 2021

ore 15.00 - Torino-Sassuolo (Sky)