Benevento. Inzaghi: "Contro il Napoli sarà dura ma ce la giocheremo"

Giorno di conferenza stampa per mister Inzaghi in vista del derby campano contro il Napoli di domani pomeriggio al "Maradona": il tecnico giallorosso ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del "Vigorito". Queste le parole dell'allenatore del Benevento:

"Nelle ultime partite abbiamo fatto molto bene, la partita di domani è difficile ma non vediamo l'ora di giocarla.

In difesa non avremo Glik, che per noi è importante, ma abbiamo sostituti all'altezza. Uno tra Foulon, Tuia e Barba andrà in panchina e potrà esserci utile a gara in corso.

Le mie decisioni le prendo in base alla forma dei calciatori: ovviamente Barba e Foulon sono due calciatori con skill diverse ma entrambe stanno bene. Valuteremo prima del match.

E' difficile se non impossibile per noi battere una big del campionato. Dobbiamo avere questo concetto chiaro nella testa. A me interessa l'atteggiamento della mia squadra: voglio che sia propositiva e che provi a ribaltare il pronostico. Poi si può vincere, pareggiare o perdere ma l'importante è il come.

Faremo turnover nelle prossime tre partite e, grazie ai 5 cambi, le rotazioni potranno esserci anche a partita in corso. Spiace comunque di non avere Glik ed Improta perché per noi sono importanti.

Il Napoli ha uno degli attacchi migliori del campionato, ha battuto la Juventus due settimane fa e questo è un fattore che non va dimenticato. Se noi siamo al 100% possiamo anche ribaltare il pronostico ma dobbiamo anche sperare che il Napoli non sia al top.

Per la costruzione dal basso credo ci voglia equilibrio. Quando possiamo la utilizziamo anche noi ma, se non ci sono le giuste condizioni, allora è meglio buttare palla in avanti. Certo da dei vantaggi ma non siamo così pazzi da giocare uno contro uno in difesa.

D'Angelo? Non avrà problemi: lo staff è la mia vera forza. Mi spiace solo non andare in panchina in uno stadio come il "Maradona" e in un derby. Con lui, però, siamo tranquilli: è il mio braccio armato e so cosa può dare alla squadra. Non si noterà la mia assenza.

Il derby, in partenza, non è equilibrato: speriamo di rimetterlo in equilibrio con il lavoro. Se ricordate, nella partita di andata fummo puniti da un gran gol di Insigne e dalle giocate dei singoli ma la partita non fu sbilanciata in loro favore. Noi abbiamo poco da perdere: dobbiamo avere il coraggio di metterli in difficoltà.

In attacco ho diverse alternative: valuteremo se schierare un calciatore meno offensivo o se inserire Insigne dall'inizio. I nostri calciatori si divideranno nelle prossime partite. Deciderò dopo la rifinitura.

La grande partita fatta a Bologna ci ha dato il morale per affrontare al meglio anche la Roma. La cosa difficile in Serie A è vincere le partite e noi vogliamo tornare a farlo il prima possibile. Mancano altre 15 finali alla fine del campionato per raggiungere il nostro obiettivo.

Gattuso è un ottimo allenatore, dirige una grande squadra e ha uno straordinario ambiente alle sue spalle. Mi spiace non poterlo salutare. Sono sicuro che il Napoli centrerà la qualificazione alla Champions specie ora che non ha più gli impegni infrasettimanali.

Scenderemo in campo al "Maradona" per fare la nostra partita come ogni settimana, ribatteremo colpo su colpo senza snaturarci. Se andassimo a Napoli solo a difenderci saremmo spacciati in partenza. Abbiamo la nostra identità e la manterremo ma siamo consapevoli che avremo bisogno di fare la partita perfetta.