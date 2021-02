Bari-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "San Nicola" le formazioni di Bari e Foggia, nell'attesissimo derby valevole per la 27a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Di fronte due squadre dagli obiettivi differenti: Il Bari, terzo in classifica a quota 46 punti, per insediare il secondo posto attualmente occupato dall'Avellino, il Foggia, sesto in graduatoria e reduce da tre sconfitte consecutive, per consolidare la propria posizione all'interno della griglia play-off.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

BARI (4-2-3-1): Frattali; Ciofani, Minelli, Sabbione, Sarzi; Maita, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci. A disposizione: Marfella, Fiory, Perrotta, Rolando, Dargenio, Rutigliano, Candellone, Celiento, Lollo, Colaci, Semenzato, Mercurio. Allenatore: Massimo Carrera.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D'Andrea. A disposizione: Di Stasio, Galeotafiore, Dell'Agnello, Agostinone, Moreschini, Garofalo, Morrone, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Balde.Allenatore: Marco Marchionni.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/bari-foggia/358794.html