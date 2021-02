Nocerina, stop prolungato per Diakitè. I convocati anti-Torres

Giovanni Cavallaro ha convocato 20 calciatori, immediatamente partiti con lo staff tecnico alla volta della Sardegna per la sfida di domenica pomeriggio con la Torres (ore 14,30). Per Diakitè si profila uno stop di diverse settimane per i problemi alla spalla. Restano indisponibili Sorgente e Talamo. Non convocati Scarpati e Martinelli.

Col gruppo è partito El Bakhtaoui: non è arrivato ancora il transfert ma la scelta di farlo partecipare alla trasferta è stata fatta allo scopo di integrarlo sempre meglio nel contesto tecnico-tattico di squadra.

Si ufficializza, infine, che per accordi intercorsi tra società la gara di recupero Insieme Formia-Nocerina non si giocherà mercoledì 3 marzo ma giovedì 4 marzo.

PORTIERI: Cappa (2000), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Manoni (1997), Petito (2002), Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), Improta (1984), Sandomenico (1990)

