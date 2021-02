Picerno, Palo si presenta: "Darò il massimo per questa squadra"

Ha diretto l’allenamento di questa mattina il nuovo tecnico del Picerno Antonio Palo, a cui è stata affidata la prima squadra dopo il cambiamento voluto dalla società. Queste le sue dichiarazioni rilasciate all’ufficio stampa, proposte integralmente nel video che segue: “Sono contentissimo. Ringrazio il presidente Donato Curcio, il direttore generale Vincenzo Greco e tutta la società, che mi hanno voluto affidare una squadra importante. Darò il massimo per questa squadra. Ho la fortuna di stare qui già da due anni, conosco già molti calciatori, le caratteristiche dei singoli calciatori. Una rosa importante. I ragazzi li vedo bene, vogliosi. E’ un peccato non poter scendere in campo già domani, attenderemo domenica prossima per portare in casa i tre punti. Col direttore ci siamo detti che obiettivi e programmi non sono cambiati, sono sempre quelli di stare in alto e tornare presto nella categoria che ci spetta. Ci siamo detti che nessun calciatore andrà via, così come vuole anche la società, anzi potrebbe arrivare qualcuno a darci una mano. Con il direttore Greco mi sento e confronto spesso, sempre nell’ottica di migliorarci e lavorare al meglio. Ai tifosi dico di credere in questa società, nella squadra, nell’allenatore e nel progetto. Chiedo di starci vicino, sperando presto di poter giocare a Picerno, a casa nostra, e gioire insieme”.

Ufficio Stampa Az Picerno