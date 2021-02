Real Agro Aversa. Firma un gioiellino classe 2000 ex Mariglianese

Il Real Agro Aversa non giocherà l'impegno di campionato col Gravina (gara rinviata a data da destinarsi) ma è super attiva sul mercato.

L'ultimo colpo del presidente Guglielmo Pellegrino e del direttore sportivo Paolo Filosa si chiama Armando D'Angelo. Stiamo parlando di un centrocampista dai "piedi buoni" visto che può essere utilizzato sia da regista che da trequartista alle spalle degli attaccanti. Il calciatore approda alla corte di mister Antonio De Stefano e già domenica prossima, 7 marzo, potrebbe fare il proprio esordio con la maglia granata in occasione del big match con il Portici.

Solamente qualche settimana fa era stato ingaggiato dalla Mariglianese, formazione di Eccellenza campana, che lo aveva acquisito dal Giugliano. Dal momento in cui l'Eccellenza difficilmente ripartirà, il d.s. Filosa si è subito piombato sul gioiellino classe 2000 e lo ha portato ad Aversa per farlo giocare in Serie D. Con la maglia gialloblù del Giugliano ha giocato 9 gare in Serie D e quindi ha già quel minimo di esperienza necessaria per affacciarsi ai palcoscenici importanti della cosiddetta "quarta serie".

Aversa gli dà il benvenuto, con la speranza che possa regalare grandi soddisfazioni alla società e a tutta la tifoseria!

Ufficio Stampa Real Agro Aversa