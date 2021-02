Blitz della Juve Stabia: Borrelli condanna il Bisceglie

La Juve Stabia vince in trasferta battendo a domicilio il Bisceglie. Partita avara di emozioni con poche occasioni da rete e ritmo basso: a deciderla ci pensa Borrelli nella ripresa con una bella girata. Un gol che vale i tre punti: con questa vittoria la Juve Stabia guadagna posizioni in classifica scavalcando il Foggia. Battuta d'arresto per i nerazzurri che restano penultimi.

TABELLINO

Bisceglie (3-4-1-2): Spurio, Giron, De Marino (dal 46° Bassano), Priola, Mansour (dal 67° Sartore), Cittadino, Cecconi (dal 67° Musso), Rocco (dal 76° Makotà), Romizi, Tazza (dall'85° Pedrini), Altobello. Allenatore: Aldo Papagni. A disposizione: Russo, Zagaria, Ferrante, Gilli, Casella, Maimone.

Juve Stabia (3-4-3): Russo, Elizalde Edgard (dall'82° Esposito), Garattoni, Marotta, Mulè, Berardocco, Troest, Vallocchia (dall'82° Suciu), Caldore (dal 69° Scaccabarozzi), Borrelli (dal 76° Cernigoi), Fantacci (dal 76° Guarracino). Allenatore: Pasquale Padalino. A disposizione: Lazzari, Gianfagna, Iannoni, Ripa, Oliva

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Rete: 64° Borrelli