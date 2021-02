Giana-Pro Vercelli 1-2, la Pro vince e accorcia in classifica

Il pareggio interno contro l'Olbia aveva raffreddato le ambizioni di primato per la Pro Vercelli ma i risultati di ieri cambiano le prospettive per i piemontesi che in un solo colpo recuperano tre punti al Como e si portano a meno cinque dalla vetta; le bianche casacche passano non senza faticare a Gorgonzola, la doppietta di Comi regala l'ennesima vittoria alla formazione di Modesto che approfitta dello stop del Como a Busto Arsizio.

La cronaca Giana che controlla la partita nei primi minuti di gioco ma è la Pro Vercelli a rendersi pericolosa con Emmanuello e Nielsen, al 14' rovesciata di Comi a lato. Al 22' occasione per i locali, bravo Saro che al 26' viene graziato da Palazzolo che manca di poco l'uno a zero, al 29' rigore per la Pro trasformato da Comi, ospiti in vantaggio. Reagisce la Giana con Greselin che non inquadra la porta, risponde la Pro con Auriletto che manca la stoccata vincente e si va all'intervallo con le bianche casacche avanti di un gol.

La Pro Vercelli raddoppia al 55' sempre con Comi che su assist di Della Morte anticipa Acerbis e di testa sigla la doppietta personale; i cambi non modificano il corso del match anche se la Giana prova a riaprirlo e ci riesce a due minuti dal novantesimo quando guadagna un calcio di rigore che Perna trasforma, al 94' i padroni di casa hanno una doppia chance per pareggiare ma la Pro si salva e porta a casa i tre punti.