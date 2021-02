Napoli-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Maradona"

Si disputerà questo pomeriggio alle 18 al "Maradona" di Napoli l'attesissimo derby campano tra i partenopei di Gattuso ed il Benevento di Inzaghi. Diverse le assenze da ambedue i lati, diamo uno sguardo ai possibili schieramenti.

QUI NAPOLI - Ancora pienissima l'infermeria degli azzurri che faranno a meno di quasi tutto l'attacco viste le assenze di Osimhen, Petagna e Lozano. A guidare il reparto avanzato ci sarà quindi capitan Insigne con Politano e Zielinski a supporto. Verrà chiesto un ulteriore sforzo a chi è sceso in campo giovedì contro il Granada in Europa League e quindi in difesa si rivedranno Koulibaly e Maksimovic al centro e Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne. Tra i pali ci sarà ancora Meret nonostante il recupero di Ospina. In mediana Bakayoko sarà affiancato da Fabian Ruiz ed Elmas con il recuperato Demme che partirà dalla panchina.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi ha pochi dubbi in vista del match contro il Napoli. In porta, come sempre, ci sarà Montipò. Davanti a lui, al posto dello squalificato Glik, dovrebbe rientrare dal 1' Caldirola che farà coppia con Tuia; sulle corsie esterne agiranno ancora Depaoli e Barba ma non è escluso che venga concesso qualche minuto al rientrante Letizia che siederà inizialmente in panchina. Sulla linea di centrocampo troveranno posto ancora Hetemaj, Schiattarella e Viola mentre Ionita potrebbe essere di nuovo schierato qualche metro più avanti insieme a Caprari a supporto dell'unica punta Lapadula. Assenti ancora Iago Falque ed Improta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Zielinski; all.: Gattuso.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula; all.: Inzaghi F.