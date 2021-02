Turris-Casertana 2-1: Pacilli illude, Lorenzini e Giannone rimontano

Un rapidissimo botta e risposta nella prima frazione e un rigore che rompe gli equilibri nella ripresa, consegnando la vittoria alla Turris. Casertana sconfitta al 'Liguori' al termine di una gara che ha visto i falchi non riuscire a sfoderare la consueta prestazione fatta di idee chiare e la giusta intraprendenza. A questo si sono andate ad aggiungere le tante assenze pesanti. Di certo non la solita Casertana capace di violare campi ostici, al cospetto di avversari di spessore. Un incidente di percorso da archiviare sin da subito. Mercoledì si torna in campo al Pinto.

TURRIS-CASERTANA 2-1

TURRIS: Abagnale, Esempio, Lorenzini, Loreto, Da Dalt, Brandi (10' st Alma), Franco, D'Ignazio, Giannone (45' st Persano), Ventola (10' st Boiciuc), Romano. All.: Caneo

A disp.: Lonoce, Lamè, Esposito, Fabiano, Salazaro, Carannante, Giordano.

CASERTANA: Avella, Santoro, Rosso, Buschiazzo, Carillo, Hadziosmanovic, Varesanovic (37' Longo), Turchetta, Cuppone (37' st Matos), Pacilli (17' st Matese), Polito (9' st Rillo). All.: Guidi

A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Castaldo, Matese, Ciriello, De Lucia, Del Grosso

Arbitro: De Tommaso di Rimini

Reti: 17' pt Pacilli (C), 19' st Lorenzini (T), 32' st rig. Giannone (T)

Ammoniti: Turchetta, Polito, Romano, Da Dalt, Hadziomanovic, Rosso