Serie D, Lavello di rigore a Portici Sconfitte Francavilla e Rotonda

Stop forzato per il Picerno che avrebbe dovuto affrontare il Team Altamura e a prendersi la vetrina domenicale è il Lavello che espugna Portici nel girone H. Con un calcio di rigore di Liurni la formazione di Zeman ritorna ai tre punti dopo due ko consecutivi. Disco rosso invece per il Francavilla e il Rotonda. I sinnici passano due volte in vantaggio con Galdean e Nolè, ma vengono sempre raggiunti da Esposito e De Cristofaro, prima della punizione vincente siglata da Achik. I pollinei nel raggruppamento I vengono travolti dalla prima della classe Acr Messina con Addessi, Foggia e Vacca. A metà ripresa Polizzi neutralizza anche un rigore ad Arcidiacono.