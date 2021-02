Taranto-Puteolana, vittoria sofferta: la decide Guaita

Vittoria cercata e trovata da parte del Taranto, che di misura supera la Puteolana per una rete a zero. Il goal vittoria è firmato da Guaita che riscatta la sconfitta esterna contro il Bitonto. La notizia confortevole per mister Laterza è il ritorno dal primo minuto di Marsili, affiancato da Diaby. La Puteolana, sfavorita alla vigilia deve fare a meno di La Pietra e Auteri. Dunque, i rossoblù dovevano rispondere al secondo stop della stagione e l'hanno fatto nel migliore dei modi con una vittoria, seppur ci sia stata un pò di sofferenza per l'uomo in meno e l'atteggiamento degli ospiti.

Il ritmo da parte dei rossoblù è alto già nei primi minuti ma è la Puteolana a creare la prima azione con Guarracino. Il Taranto risponde con Diaz ma il suo tiro esce fuori di poco. Al 22' Falcone ha tra i piedi la palla per il vantaggio: solo davanti al portiere, stop e tiro ma il portiere copre bene la sua porta. Al 25' Guaita sblocca la gara che con il sinistro insacca la sfera alle spalle di Romano. La Puteolana non incide più di tanto e, dunque, il Taranto risparmia le proprie energie per poter incidere definitivamente sul match. Gli ospiti entrano in campo con un piglio diverso sfiorando il pareggio già nei primi della ripresa. Nonostante il Taranto riesca a controllare il vantaggio, la Puteolana non mostra un atteggiamento arrendevole, provando più volte il goal che rimetterebbe la gara in parità. Al 67' Diaby viene espulso e costringe il Taranto ad affrontare l'ultimo quarto d'ora con un uomo in meno. Laterza prende le misure, la squadra si abbassa, crea pochissimo e porta a casa una vittoria importantissima, cancellando difatti il ko di pochi giorni fa a Bitonto.

La Puteolana nonostante l'ultima posizione in classifica ha impegnato tantissimo il Taranto. I rossoblù, certamente, potevano rendere di più in fase offensiva ma alla fin fine quello che conta realmente è il risultato finale e quest'ultimo parla chiarissimo: 1-0 Taranto e ritorno alla vittoria. Le occasioni sia da una parte che dall'altra non sono mancate e, dunque, Giuseppe Laterza si tiene stretto il punteggio. Il prossimo impegno sarà tostissimo: in trasferta contro il Sorrento. La voglia di portare a casa bottino pieno è tanta, in virtù anche del fatto di voler vendicare la sconfitta dell'andata sul campo dello Iacovone.