Napoli-Benevento 2-0: i partenopei vincono con un gol per tempo

Il Napoli di Gattuso vuole riscattare l’uscita prematura dall’Europa League per mano del Granada; il Benevento di Inzaghi vuole sfatare il taboo che non l’ha mai visto battere una “grande”: questi due dei principali temi del derby campano che si gioca al “Maradona”.

Gattuso, tecnico dei partenopei, rilancia dal 1’ Mertens che sarà il terminale offensivo di un attacco che vedrà ai suoi lati Politano e Lorenzo Insigne. Pippo Inzaghi, che non siede in panchina perché squalificato, deve, invece, rinunciare a Glik per squalifica e conferma la scelta di Barba centrale con Foulon sull’out sinistro; è Ionita a supportare, insieme a Caprari, l’unica punta Lapadula.

Il primo sussulto della gara arriva solo al 23’, dopo un lungo periodo di assoluto equilibrio: Mertens che prova a sorprendere Montipò, leggermente fuori dai pali, con un bel destro ma il tiro non inquadra di poco lo specchio della porta con la palla che termina di poco alta. Al 34’, alla prima vera azione pericolosa, il Napoli passa in vantaggio: cross dalla destra di Politano, la palla attraversa tutta l'area giallorossa e arriva a Ghoulam che la rimette al centro con un rasoterra che Mertens devia alle spalle di Montipò. Al 38’ c’è la replica del Benevento con Depaoli che va alla conclusione, su assist di Lapadula, ma il suo tiro, sul primo palo, viene messo in angolo da Meret. La prima frazione si chiude, quindi, sull’1-0 per il Napoli.

La ripresa, per il Benevento, si apre con un cambio: non ce la fa più Schiattarella (in dubbio fino all’ultimo secondo per una botta in allenamento n.d.r.) che lascia il posto a Roberto Insigne. Il Benevento ridisegna, quindi, la mediana con il nuovo entrato che affianca Caprari a ridosso di Lapadula e Ionita che ritorna in mediana. Come nel primo tempo, anche nel secondo bisogna attendere per la prima occasione che, però, porta il Napoli al raddoppio. Al 66’ Lorenzo Insigne crossa dalla sinistra sul secondo palo dove Barba e Letizia non riescono ad intercettare la palla che viene messa in rete, con un tocco fortunoso, da Politano. Al 71’ il Napoli si rende ancora pericoloso: Lorenzo Insigne si libera di un paio di avversari e prova il destro ma la palla termina, di poco, sul fondo. Tre minuti dopo è Koulibaly a sfiorare il gol su calcio d’angolo battuto da Insigne ma la palla schiacciata di testa dal senegalese termina di poco sul fondo. Lo stesso Koulibaly si fa espellere, per doppia ammonizione, all'81' lasciando, così, i partenopei in 10 uomini. Non succede più nulla fino alla fine dei 4' di recupero concessi dal signor Abisso, arbitro dell'incontro: il Napoli batte il Benevento per 2-0 nel derby campano.

