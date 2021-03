Benevento. Barba: "Gli errori sono di tutti non solo del singolo"

Al termine del derby campano tra Napoli e Benevento, disputato al "Maradona" e che ha visto i partenopei vincere per 2-0, il difensore giallorosso Federico Barba ha commentato ai microfoni di Sky la prestazione della sua squadra. Queste le parole del calciatore della Strega:

"Siamo rammaricati perché avremmo potuto sicuramente giocare meglio. Ci avremmo dovuto provare con più convinzione specie in certe situazioni. Comunque possiamo essere soddisfatti dell'atteggiamento positivo che ci ha permesso di crederci fino alla fine.

Dispiace per come abbiamo preso il gol di Mertens perché su quelle situazioni ci lavoriamo molto in settimana. L'errore c'è stato ed è di tutta la difesa non solo di Foulon. In situazioni come quella si deve parlare e se un compagno è troppo dietro allora bisogna dargli una voce.

La classifica deve essere un pensiero perché fino ad ora non abbiamo ancora fatto nulla. La fortuna è che siamo noi gli artefici del nostro destino. Ora ci aspettano due gare importantissime ma anche le altre non andranno affrontate a cuor leggero".