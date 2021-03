Benevento. Se non osi non vinci: la sola difesa, ormai, non basta più

Il day-after del derby perso dal Benevento sul campo del Napoli porta molte riflessioni sul tipo di partita disputata dai giallorossi e sul momento che sta vivendo la formazione di Pippo Inzaghi.

La differenza di cifra tecnica tra le due squadre è notevole ed è un dato assodato, anche se nel corso della partita del "Maradona" non si è vista in maniera eclatante, ma ciò che ha lasciato tutti perplessi è il fatto che il Benevento abbia totalmente rinunciato a giocare per gli interi 90'. Sia chiaro: contro una squadra più forte è lecito giocare in modo più accorto ma questo non vuol dire che non si possa provare ad attaccare. Ieri, purtroppo, il Benevento ha superato raramente la metà campo e, a memoria, l'unica conclusione degna di nota è stata quella di Depaoli nel primo tempo al termine di una azione veloce rifinita da Lapadula alla quale è succeduta quella di Viola direttamente da corner. Per la restante parte della gara i giallorossi si sono limitati a fare solo la fase difensiva.

Ora, considerando il momento non proprio esaltante della squadra di Gattuso, che giovedì era stata messa in difficoltà da una squadra modesta come il Granada, forse si sarebbe dovuto e potuto osare di più anche alla luce della prestazione sfoderata contro la Roma solo sette giorni prima.

Inzaghi ha fatto un mantra del concetto che se in Serie A ti difendi soltanto alla fine le partite le perdi, proprio come avvenuto ieri. Indubbiamente la mancanza, per squalifica, del tecnico in panchina avrà giocato un ruolo nella prestazione di ieri ma la cosa inspiegabile è la totale rinuncia al gioco e alla fase offensiva. La scelta di lasciare, come al solito, Lapadula da solo al suo destino non ha convito: vista la condizione del Napoli attuale si sarebbe potuto e dovuto osare di più.

Il Benevento, dal 6 gennaio, ha disputato 9 partite totalizzando 7 punti che derivano da una sola vittoria e 4 pareggi. Se la squadra di Pippo Inzaghi è riuscita a mantenere un +7 sulla zona retrocessione è, più che un merito dei giallorossi, un demerito delle squadre che inseguono. La domanda ora è: siamo sicuri che continuando in questo modo si possa raggiungere la salvezza? Le prossime due partite, contro Verona in casa e Spezia in trasferta, saranno, sotto questo punto di vista, ampiamente rivelatrici: in base ai risultati che arriveranno si potrà delineare molto meglio il cammino futuro della Strega in serie A.