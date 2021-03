IamC - Palermo, per la panchina si valuta la soluzione interna

Toto allenatore in casa Palermo dopo l'esonero di Boscaglia. Calori, Legrottaglie e Foscarini sono i nomi che, insieme ad altri, sono balzati ad onor di cronaca per la sostituzione, ma attualmente in panchina c'è già Giacomo Filippi. Il vice dell'esonerato, che ha allenato il gruppo quando Boscaglia era out per il Covid, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in mattinata è il profilo sul quale la dirigenza rosanero potrebbe puntare fino a fine stagione. Nell'immediato c'è da preparare il derby contro il Catania di mercoledì sera che potrebbe dare grosse indicazioni in merito, poi la decisione definitiva in base anche alla reazione in campo della squadra.