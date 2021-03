Il Picerno rafforza il parco under: preso il centrocampista Togora

Nuovo acquisto per il Picerno. La società melandrina si è assicurata le prestazioni di Djibril Togora. Il dg Greco ha scovato in Slovenia il centrocampista di nazionalità francese, classe 2002, che è già a disposizione della squadra. Il giovane conta esperienze in Francia con il Nantes e Paris, mentre nella sua ultima esperienza ha vestito la maglia della società slovena NK Bravo. Un nuovo innesto che va ad arricchire il parco under.

Ufficio Stampa Az Picerno