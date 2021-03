Serie D - Girone F, mercoledì si giocano quattro recuperi: gli arbitri

La serie D torna in campo in questo primo mercoledì di marzo con la disputa di alcune gare rinviate a suo tempo per covid o maltempo. Sono quattro quelle che riguardano il girone F.

Eccole con le relative designazioni arbitrali:

Recupero 9ª giornata

OLYMPIA AGNONESE - REAL GIULIANOVA

Guido Iacopetti di Pistoia

Justin Dervishi di San Benedetto del Tronto

Daljit Singh di Macerata

Recupero 10ª giornata

RECANATESE - APRILIA RACING CLUB

Federico Muccignato di Pordenone

Michele Ravaioli di Forli'

Nidaa Hader di Ravenna

Recuperi 13ª giornata

FC MATESE - CALCIO PORTO S. ELPIDIO

Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Paolo Cozzuto di Formia

Marco D'Ottavio di Roma 2

S. NICOLO' NOTARESCO - TOLENTINO 1919

Enrico Gigliotti di Cosenza

Leonardo Rossini di Genova

Davide Fabrizi di Frosinone

Fonte foto: Pineto Calcio